سوتيلدو يجبر الهلال على التراجع ومفاضلة بين ثلاثة صفقات أخرى

اللاعب الفنزويلي أخلف اتفاقه مع مسؤولي الزعيم أكثر من مرة

تراجع مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن التعاقد مع الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو؛ لاعب نادي سانتوس البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

النادي البرازيلي كان قد أرسل موافقته الرسمية على الاستغناء عن لاعبه، إلى الزعيم، لكن يبدو أن الفنزويلي كان له رأيًا آخر.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الهلال قرر إيقاف مفاوضاته مع سوتيلدو، بعد أن انتهت المهلة التي منحها النادي له، للرد على عرض الأزرق، ليحول الزعيم وجهته.

وأوضحت الصحيفة أن تراجع الأزرق أتى على إثر مماطلة اللاعب ووكيله رغم موافقة سانتوس، فبعدما طلب حوافز مالية إضافية، بداعي تعرضه لضغوطات عائلية للبقاء في البرازيل، عاد وأجل الرد أكثر من مرة.

"الرياضية" أشارت كذلك إلى أن إدارة بن نافل وضعت عدد من الأسماء البديلة، للتعاقد مع أحدهم بدلًا من سانتوس، وجاء على رأس البدلاء البرتغالي لوسيانو فيتو؛ لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، بخلاف اسمين آخرين، لم يتم الكشف عنهما.

يذكر أن كتيبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، انضم لها خلال الصيف الجاري كل من فواز الطريس من الاتفاق، حبيب الوطيان من الفتح وعبد الله الجدعاني من الوحدة، بخلاف شراء عقد المهاجم صالح الشهري نهائيًا من الرائد بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا إلى الزعيم.