خاص | فالكاو بالهلال؟ - مسؤول بالزعيم يوضح

هل نرى المهاجم الكولومبي في الدوري السعودي بالموسم المقبل؟

خرجت عديد التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، تربط بين الهلال السعودي والكولومبي راداميل فالكاو؛ نجم جلطة سراي التركي، مشيرة إلى وجود مفاوضات قوية مع المهاجم، للعب للزعيم في الموسم المقبل.

التقارير اعتمدت على بعض الأنباء عن رفض الكولومبي لتخفيض قيمة عقده مع الأصفر والأحمر، في ظل سياسة بعض الأندية لتقليل النفقات، على إثر تضررها من إيقاف النشاط لانتشار فيروس كورونا المستجد، وبين رغبته في الرحيل عن الأصفر والأحمر بالصيف المقبل.

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"جول GOAL" تواصل مع مصدر مسؤول في القلعة الزرقاء لمعرفة حقيقة الأمر، وأكد المصدر أن الهلال لم يدخل في أي مفاوضات مع فالكاو خلال الفترة الماضية سواء من قريب أو بعيد.

وأشار المسؤول الهلالي أن ناديه ينتظر معرفة ما ستؤول إليه قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم حول مصير الموسم الحالي وتحديد موعد بداية الموسم الجديد، ومن ثم سيتم العمل على الصفقات الجديدة وبداية التفاوض.

يذكر أن اللاعب الكولومبي كان قد أوضح من قبل في تصريحاته للصحافة التركية أنه لا يريد مغادرة ناديه، مؤكدًا شعوره بالراحة في الفريق التركي. (طالع التفاصيل)

المهاجم صاحب الـ34 عامًا انضم للفريق التركي في صيف عام 2019 قادمًا من موناكو الفرنسي، وشارك الموسم الجاري في 20 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع آخر، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي على خلفية تفشي كورونا.