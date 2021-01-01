الهلال يرفع عرضه لضم دجانيني وطرابزون التركي يشترط للموافقة

هل يعود الكاب فيردي إلى الدوري السعودي من جديد؟.

قدم نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عرضًا جديدًا للكاب فيردي دجانيني تافاريس؛ لاعب أهلي جدة السابق وطرابزون التركي الحالي، للظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الكاب فيردي كان قد فسخ عقده مع الراقي من طرف واحد في الصيف الماضي، بعدما لم يحصل على مستحقاته المالية لعدة أشهر، ليرحل مجانًا عن الفريق.

اقرأ أيضًا | خاص | اللاعب يطلب مهلة أخرى ومنافس وحيد للهلال .. تطورات المفاوضات مع تيشيرا

ويسابق الزعيم الزمن لإعادة دجانيني من جديد للدوري السعودي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في المملكة في السابع من فبراير الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الصباح" التركية فإن الهلال كان قد قدم عرضًا من قبل بقيمة سبعة ملايين يورو، تمت الموافقة عليه من جانب النادي التركي، لكن مجلس الزعيم تراجع بعدما اشترطوا إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي أعاد هذه الأيام المفاوضات من جديد ورفع من قيمة عرضه ليصل إلى تسعة ملايين يورو، وهو ما قوبل بالموافقة أيضًا من طرابزون، لكن بشرط أن يتم الانتقال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

المهاجم صاحب الـ29 عامًا شارك الموسم الجاري في 16 مباراة مع فريقه التركي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخر.

ومع الأهلي، كان الكاب فيردي قد خاض 56 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 32 هدفًا، وصنع عشرة آخرين.