عائق بين الهلال وتجديد عقود جوميس وإدواردو وجيوفينكو

موقف خربين لا يزال غامضًا

تنتظر الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، مهمة صعبة في الصيف المقبل، بشأن الصفقات التي سيدعم بها الزعيم، خاصةً وأنه من الصعب إيجاد بدائل للثلاثي الفرنسي بافيتيمبي جوميس، البرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سباستيان جيوفينكو.

المهاجم الفرنسي وصانع الألعاب البرازيلي ينتهي عقديهما بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم حاليًا التوقيع لأي نادٍ آخر على أن ينضما له مجانًا في الميركاتو الصيفي، أما النملة الذرية فلا يزال يتبقى في عقده عام وحيد، ينتهي بنهاية موسم 2020-2021.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة الزعيم عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع لوشيسكو، لبحث مصير عدد من المحترفين، وعلى رأسهم الثلاثي، لمعرفة مصيرهم من البقاء لموسم آخر أو الرحيل.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن ارتفاع عقود الثلاثي وتقدمهم في السن؛ جوميس 35 عامًا، جيوفينكو 34 عامًا وإدواردو 31 عامًا، سيكون عاملًا رئيسًا في عدم التمسك بهم لموسم آخر.

"الشرق الأوسط" أشارت كذلك أن إدارة الهلال أعدت العدة للتفاوض مع بدلاء في قيمة فنية عالية، لتعويض رحيل الثلاثي، في الوقت الذي أكدت به الاستقرار على استمرار جوستافو كويلار، أندريه كاريلو وهيون سوو، بينما يحي الغموض بموقف السوري عمر خربين الذي يتبقى في عقده موسم آخر، لكن تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

يذكر أن الأزرق يستعد لمواجهة الفيحاء في السادس من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الوصافة.