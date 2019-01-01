جوميس: سأعود إلى جلطة سراي لإكمال قصتي مع والدي

الفرنسي قضى موسم وحيد بتركيا، لكنه نال عشق الجمهور بتألقه

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، أنه ينوي العودة مجددًا إلى فريقه السابق جلطة سراي التركي، من أجل إكمال النجاح الذي بدأه به.

الفرنسي كان قد انضم إلى الزعيم في صيف عام 2018 قادمًا من النادي التركي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقضى صاحب الـ34 عامًا موسم وحيد في صفوف الأحمر والأصفر، حيث انضم له في صيف 2017 قادمًا من سوانزي سيتي الإنجليزي، إلا أنه نال خلاله عشق الجمهور بتألقه.

جوميس يكشف موعد عودته للعب مع الهلال

جوميس رد على أحد مشجعي جلطة سراي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عندما سأله عن مدى عودته، قائلًا: "سأعود كأسد أكثر عدوانية من ذي قبل".

وأضاف: "سأعود يومًا ما، لإكمال قصتي مع والدي فاتح تريم؛ المدير الفني".

مهاجم الزعيم شارك مع فريقه السابق في 42 مباراة، سجل خلالها 32 هدفًا وصنع ستة آخرين، بجانب حصده للقب الدوري التركي.

أما مع الأزرق فشارك حتى الآن في 55 مباراة، سجل 41 هدفًا وصنع تسعة، وحصد مؤخرًا لقب دوري أبطال آسيا.

وأجرى الفرنسي مؤخرًا عملية جراحية في إصبع يده، حيث تعرض للإصابة خلال مواجهة أوراوا ريدز الياباني بإياب نهائي البطولة القارية، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.