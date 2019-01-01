وكيل جابرييل: سنقاضي الهلال ونطالب بتعويضات عما تسببه من خسائر

تصريحات وكيل البرازيلي منافية لما أكده مدير المركز الإعلامي بالزعيم

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

كذّب برينو تنوري؛ وكيل البرازيلي جابرييل فرانكو؛ لاعب كورينثيانز البرازيلي، ما كشفه نادي الهلال السعودي حول تفاصيل التفاوض مع اللاعب، مؤكدًا أنه سيقوم بملاحقة الزعيم قضائيًا حتى بسترد اللاعب حقه.

هشام الكثيري؛ المتحدث الرسمي لأزرق، أوضح عبر "تويتر"، أمس الأربعاء، أن البرازيلي هو من تخلف عن الحضور للرياض من أجل إتمام التعاقد معه، وهو ما تسبب في التراجع عن ضمه، مشددًا على سلامة موقف ناديه القانوني. (طالع التفاصيل)

ونفى محامي اللاعب ذلك، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "لا اتفق مع أي بيان صادر من الهلال، على النادي السعودي أن يوضح للجميع كيف تم التفاوض مع النادي البرازيلي، الطرفان دخلا في المفاوضات ووقعا على اتفاق يفيد بانتقال جابرييل للهلال، ومن المهم للهلال أن يوضح أنه أرسل عرضًا رسميًا للاعب، وتم بالفعل توقيع عقد على أساس إتمام الصفقة، والعقد يحتوي على كافة التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، وهو عقد مُلزم".

وأضاف: "جابرييل حضر إلى دبي على أن يغادر منها إلى الرياض بتذاكر تم إصدارها من قبل الهلال، لكن فجأة تواصل معنا مسؤول من الهلال ليخبرنا أن صفقة اللاعب كويلار قد تمت، وتراجع النادي عن التعاقد مع جابرييل، وهذا أمر غير مقبول، وعلى مسؤولو الهلال تحمل تبعات قرارهم".

واختتم: "أرسلنا خطابًا إلى الهلال وحتى الآن لم نتلق أي رد، سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الهلال أمام الهيئات القضائية، وسنطالب بتعويضات عن كافة الخسائر التي تسبب بها الهلال للاعب".

وكان الهلال قد لجأ إلى لاعب النادي البرازيلي بعدما فقد الأمل في التعاقد مع كويلار؛ لاعب فلامنجو البرازيلي، والذي نجح في التعاقد معه قبل ساعات من إغلاق باب القيد الصيفي.