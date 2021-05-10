الزعيم يحاول ضم ثاني الصفقات الصيفية

يبدو أن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، على مقربة من التعاقد مع ثاني الصفقات الصيفية، خلال الأيام المقبلة، بعد التعاقد مع موسى ماريجا.

الزعيم كان قد أعلن أمس الأحد، التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، لمدة ثلاث سنوات، ليكون سابع أجانب الفريق.

من هو الصفقة الجديدة المحتملة؟:

"جول" علم من مصادره الخاصة أن مسؤولي الزعيم اجتمعوا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط نادي جواز إيفرجراند الصيني، رفقة وكيل أعماله، لطلب التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم.

وأشارت مصادرنا إلى أن اللاعب طلب منحه عدة أيام، إذ يعقد عدة مشاورات مع وكيل أعماله، لحسم موقفه النهائي.

ما هي مطالب الهلال؟

مصادرنا أوضحت أن الأمر الذي يعطل الصفقة هي الاختلاف في أمران؛ الأول أن مسؤولي الأزرق طالبوا من اللاعب أن يفسخ عقده مع ناديه الصيني، كي يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر، بدلًا من الدخول في مفاوضات مطولة، قد تفشل في النهاية.

أما المطلب الثاني فهو دفع خمسة ملايين يورو فقط للاعب، في الوقت الذي يطلب به الأخير الحصول على 6.5 مليون يورو.

حال إتمام الصفقة .. من سيرحل من الأجانب؟

حتى الآن، لم تؤكد مصادر "جول" من الصفقة المحتملة رحيلها حال ضم لاعب الوسط البرازيلي، لكن ربما يكون الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب الوسط، هو الأقرب كون عقده بنتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التجديد حتى الآن.

هناك أحاديث كذلك عن صانع الألعاب لوسيانو فييتو، في ظل تذبذب مستواه ما بين جيد وسيئ منذ ضمه، بجانب أنه لم ينجح في سد الفراغ الذي تركه البرازيلي كارلوس إدواردو.

ما هي مسيرة تاليسكا؟

صاحب الـ27 عامًا بدأ رحلته الاحتراف خارج بلاده في صيف عام 2014، عندما انضم لبنفيكا البرتغالي، ومنه إعارة إلى بشكتاش التركي وناديه الصيني الحالي، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في يناير 2019.

مع النادي الصيني، شارك تاليسكا في 65 مباراة، سجل خلالها 39 هدفًا، وصنع 13 آخرين، في مختلف البطولات.

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