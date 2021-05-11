اقترب من النصر أم يضغط على الهلال؟ .. تصرف غريب ومثير من تاليسكا

يبدو أن تاليسكا سيكون بطل صراع جديد في السوق بين قطبي الرياض

فاجأ أندرسون تاليسكا لاعب وسط جوانز إيفرجراند الصيني الجميع بتصرف غريب ومثير وضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى اقترابه من الانضمام إلى الهلال خلال الموسم القادم.

كانت العديد من المصادر الصحفية قد أكدت مساء أمس اقتراب الهلال من التوصل لاتفاق مع تاليسكا على التوقيع له، وقد أوضحت مصادرنا الخاصة أن نقطتي خلاف تفصلان الطرفين عن التوصل لاتفاق نهائي.

ما هو الخلاف بين الهلال وتاليسكا؟

الخلاف في المفاوضات يتحمور حول نقطتين، الأولى خاصة بالراتب السنوي إذ يطلب اللاعب 6.5 مليون يورو فيما توقف عرض الزعيم عند 5 ملايين، فيما الثانية تتعلق برغبة الإدارة الهلالية التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر ولذا طلبت منه فسخ عقده مع ناديه الصيني.

وقد أضافت مصادرنا الخاصة أن اللاعب طلب منحه عدة أيام للتشاور مع وكيل أعماله لحسم موقفه النهائي من العرض الهلالي.

ماذا فعل تاليسكا ويخص نادي النصر؟

صاحب الـ27 عامًا قام بوضع "إعجاب" على صورة نشرها حساب النصر الرسمي على إنستجرام لنجم الفريق نور الدين أمرابط.

هل اقترب تاليسكا من النصر أم يضغط على الهلال؟

تصرف تاليسكا بوضع إعجاب على صورة في حساب النصر الرسمي على إنستجرام فُسر بطريقتين:

الأولى أنه بات قريبًا من الانضمام للنصر خاصة أن المصادر تتحدث منذ عدة أيام عن اهتمام العالمي بالحصول على خدماته.

الثانية أنه يُحاول الضغط على إدارة الهلال لتلبية مطالبه وزيادة راتبه السنوي إلى 6 أو 6.5 مليون يورو.

ما هي مسيرة تاليسكا؟

لاعب الوسط البرازيلي بدأ رحلة الاحتراف خارج بلاده في صيف عام 2014، عندما انضم إلى بنفيكا البرتغالي، وقد أعير منه إلى بشكتاش التركي وناديه الصيني الحالي، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في يناير 2019.

مع جوانزو، شارك تاليسكا في 65 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 13 آخرين.

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