رسميًا - الهلال يتعاقد مع عبد الله الجدعاني

التعاقد مع حارس الوحدة أتى بعد فشل ضم اليامي

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع عبد الله الجدعاني؛ حارس مرمى الوحدة السعودي.

تعاقد الزعيم مع صاحب الـ28 عامًا جاء في صفقة انتقال حر، إذ دخل الفترة الحرة مع ناديه، ومن المقرر أن ينضم لصفوف الأزرق بنهاية الموسم الجاري.

وخاض الجدعاني بالموسم الجاري سبع مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، استقبل خلالها ستة أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات.

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الوافد الجديد للهلال هو من ناشئي أهلي جدة، وبعد أن أعاره الراقي للرائد لمدة موسم واحد، رحل عنه مجانًا في صيف عام 2014 متجهًا إلى نجران، وبعد ثلاثة مواسم انتقل إلى أحد، قبل أن يرتدي قميص فرسان مكة في صيف عام 2017.

ولجأ الهلال للتعاقد مع حارس الوحدة، بعدما فشل مخططه في خطف حارس الأهلي الشاب محمد الربيعي اليامي، حيث اتفق مسؤولو الزعيم معه على كافة بنود التعاقد، لكن الأهلي سارع بتجديد عقده حتى عام 2024.

يذكر أن الجدعاني هو ثاني صفقات الزعيم الشتوية، إذ تعاقد من قبل مع مد الله العليان؛ ظهير أيمن التعاون.