تفاصيل عقد لاعب جوانجزو مع العالمي

فاجأ نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الجميع بإعلانه التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط جوانجزو الصيني، رغم أن كافة تفاصيل المفاوضات كانت تسير في اتجاه الهلال.

الزعيم تعاقد حتى الآن مع صفقة صيفية وحيدة هي المالي موسى ماريجا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، فيما فشل محاولاته مع لاعب الوسط البرازيلي، فلماذا؟

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علم "جول" من مصادره الخاصة أن النصر حصل على خدمات تاليسكا مقابل ثمانية ملايين يورو حصل عليها النادي الصيني، فيما سيتقاضى اللاعب 6.5 مليون يورو كراتب سنوي.

وكنا قد نشرنا من قبل أن خلال اجتماع مسؤولي الهلال مع البرازيلي ووكيله اشترطوا عليه شرطين؛ الأول أن يفسخ عقده مع جوانجزو كي تتم الصفقة مجانيًا، فيما كان الشرط الثاني أن يتقاضى 5 ملايين يورو فقط، في الوقت الذي تمسك به تاليسكا بالحصول على 6.5 مليون يورو، وهو ما حول الصفقة لصالح العالمي.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا بدأ رحلته الاحترافية خارج بلاده في صيف عام 2014، عندما انضم لبنفيكا البرتغالي، ومنه إعارة إلى بشكتاش التركي وناديه الصيني الحالي، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في يناير 2019.

ويعد تاليسكا هو أولى صفقات النصر الصيفية، في حين سيعود من الإعارة جلال الدين ماشاريبوف، الذي تم التعاقد معه في يناير الماضي، وأُعير بعدها لنادي شباب الأهلي الإماراتي لمدة ستة أشهر فقط.