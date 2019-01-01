تقارير - نجم الفتح يوقع للهلال

صدثالث الصفقات في طريقها إلى الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب نادي الهلال السعودي من الكشف عن ثالث صفقاته خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع محمد المجحد؛ نجم الفتح.

الزعيم حتى الآن تعاقد بشكل رسمي مع الياباني هيون شو جانج، وقام بشراء البيروفي كاريلو نهائيًا من بنفيكا البرتغالي، بجانب عودة عدد من اللاعبين من الإعارات.

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وأكد عديد التقارير الصحفية أن المجحد، صاحب الـ21 عامًا، اقترب بالفعل من ارتداء القميص الأزرق بالموسم المقبل، بعدما قام بالتوقيع بالفعل على العقود مع بعض مسؤولي الهلال.

الظهير الأيمن شارك الموسم المنقضي مع الفتح في 29 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

يذكر أن الهلال يستعد لملاقاة الأهلي غدًا الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى الذهاب بفوز الزعيم برباعية مقابل هدفين.