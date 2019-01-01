كورنادو يوضح حقيقة عرض الهلال السعودي

محترف الشارقة أبدع الموسم الماضي وقاد الملك لحصد لقب الدوري الإماراتي

كشف البرازيلي إيجور كورنادو؛ لاعب الشارقة الإماراتي، حقيقة ما تردد عن تلقيه عرضًا من نادي الهلال السعودي، للحصول على خدمات في الميركاتو الشتوي المقبل.

البرازيلي صاحب الـ27 عامًا ارتدى قميص الملك في صيف عام 2018، قادمًا من باليرمو الإيطالي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2023.

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وقال كورنادو، خلال تصريحاته لصحيفة "البيان" الإماراتية: "لم يصلني أي عرض من الهلال، أنا مرتبط مع الشارقة بعقد ممتد لأربعة أعوام مقبلة، وأي لاعب يتمنى التواجد هنا".

وأضاف: "الشارقة من الفرق الكبيرة والأجواء إيجابية هنا، وبجانب ما يوفره مجلس الإدارة لنا بجانب الروح الجماعية للفريق، كل ذلك يجعل البيئة ملائمة للإبداع، خاصةً وأن عبد العزيز العنبري؛ المدير الفني، يسعى بصفة مستمرة لتطوير الفريق".

لاعب الوسط شارك الموسم الماضي في تتويج الشارقة بطلًا للدوري الإماراتي، بخوضه 26 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 13 آخرين.

وبشكل عام، شارك كورنادو في 33 مباراة بقميص الفريق الإماراتي، أحرز خلالها 23 هدفًا وصنع 21 آخرين.