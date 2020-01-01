خاص | الأمور تقترب من الحسم .. وكيل تيكسيرا في دبي بعد عروض السعودية وقطر والإمارات

اللاعب البرازيلي لديه أربعة عروض من الخليج

اشتغل الصراع بين أندية الخليج على البرازيلي أليكس تيكسيرا؛ جناح أيسر نادي جيانجسو سوننج الصيني، إذ انهالت عليه العروض من الدوري السعودي والقطري والإماراتي.

صاحب الـ30 عامًا ينتهي عقده مع ناديه الصيني بنهاية الشهر الجاري، بعد أربعة أعوام قضاها في صفوفه، لكن قرر خوض تجربة جديدة.

اقرأ أيضًا | صلاح في المركز الأخير .. حمد الله أفضل لاعب عربي بعام 2020

المزيد من الفرق

"جول GOAL" علم من مصادره الخاصة أن جونيور ميندوزا؛ وكيل أعمال تيكسيرا، سيتجه إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل حسم مصير اللاعب، في ظل امتلاكه عرضين من السعودي، وعرض من الإمارات، وآخر من قطر.

الهلال السعودي كان قد حاول ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن البرازيلي رفض كافة العروض، في ظل رغبته في إنهاء الموسم مع فريقه، لحصد لقب الدوري المحلي بالنهاية، وهو ما حققه بالفعل، إذ أنها البطولة الأولى مع النادي الصيني.

الجناح الأيسر البرازيلي خاض الموسم الجاري مع فريقه 20 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع خمسة آخرين.

وفي رصيد تيكسيرا عديد البطولات، لكن مع نادي السابق شاختار الأوكراني، إذ حصد معه لقب الدوري المحلي خمس مرات، وأربعة ألقاب سوبر أوكراني، وثلاث بطولات كأس أوكرانيا، بجانب لقب الهداف لموسمي 2014-2015 و2015-2016.

وعلى المستوى الدولي، لم يمثل تيكسيرا المنتخب البرازيلي الأول في أي مباراة، لكن شارك مع السامبا تحت 17 عامًا، وتحت 20 عامًا في عدد من المباريات.