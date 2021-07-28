الزعيم يريد التخلص من جناحه

يبدو أن نادي الهلال السعودي يريد التخلص من هتان باهبري؛ جناح أيمن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بأسرع وقت، حتى لجأ لعرضه على الأندية.

الجناح – صاحب الـ29 عامًا – يدخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم بيناير 2022، ووقتها يحق له التوقيع لأي نادٍ، والرحيل في نهاية الموسم مجانًا عن القلعة الزرقاء.

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لكن ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للأزرق، لا يرى أن له حاجة فنية في هتان، وأن لديه البدائل الكافية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فلاح القحطاني فإن شخصية هلالية، ليست من مجلس الإدارة، قامت بعرض باهبري على شخصية قريبة من مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي.

وأوضح القحطاني لقناة "24 الرياضية" أن الهلال له شرط وحيد لإتمام الصفقة ألا وهو شراء اللاعب نهائيًا، وليس على سبيل الإعارة فقط.

فلاح القحطاني : خبر حصري .. شخصية هلالية تعرض اللاعب هتان باهبري على نادي الإتحاد.

الحصاد الرياضي ...@falahsport pic.twitter.com/BQ4GQnsvMV — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 27, 2021

من جانبه، نفى الإعلامي بندر الرزيحان، على لسان باهبري، خبر رحيله، مؤكدًا استمراره مع الزعيم في الموسم المقبل.

وقال الرزيحان للقناة نفسها: "تقابلت مع باهبري في مطعمه الخاص قبل سفره مع بعثة الهلال للمعسكر الخارجي بالنمسا، وأكد لي أنه مستمر بالفريق وأنه سعيد ولا توجد أي مشكلة".

بندر الرزيحان : ردي على "القحطاني" .. ألتقيت مع اللاعب هتان باهبري وأكد لي استمراره مع الهلال.

الحصاد الرياضي ...@banderalrezohan pic.twitter.com/Giqh9Ge8bg — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 27, 2021

جدير بالذكر أن هتان شارك في الموسم الماضي في 18 مباراة فقط، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.