"لاعبك حر قريبًا فاستثمر الفرصة" .. دعوة لمنافسة الهلال على ضم القرني

لاعب الهلال يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل

ناشد الإعلامي الرياضي حمود القحطاني إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع فواز القرني؛ حارس مرمى اتحاد جدة، كصفقة تبادلية استغلالًا للموقف.

حارس العميد أعلن رسميًا رغبته في الرحيل عن ناديه، بحثًا عن فرصة المشاركة في ظل سيطرة البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى النمور، على عرين النمور خلال الموسم ونصف الماضيين.

وفي تصريحات خاصة لـ"جول"، أكد حسن العتيبي، وكيل القرني، أنه يمتلك حاليًا ثلاثة عروض، تتم دراستها من قبل النادي الجداوي، لاختيار أفضلها. (طالع التفاصيل)

القحطاني يرى أن على إدارة الزعيم أن تعرض هتان باهبري؛ لاعب الفريق، على الاتحاد، للدخول في صفقة تبادلية مقابل انتقال القرني للأزرق، خاصةً وأن الأول ينتهي عقده قريبًا.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هتان قريب بيكون لاعب حر وبيروح مجاني، أتمنى الدخول في صفقة فواز القرني خاصةً بعد موافقة ناديه الأتحاد على إنتقاله متى ما كان العرض مُرضي".

هتان قريب @Fahad_Alotaibi_ بيكون لاعب حُر وبيروح مجاني أتمنى الدخول في صفقة #فواز_القرني خاصةً بعد موافقة ناديه #الأتحاد على إنتقاله متى ما كان العرض مُرضي👍#الهلال💙 — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) June 20, 2021

باهبري ينتهي عقده مع القلعة الزرقاء بنهاية الموسم المقبل 2021-22، وسط تقارير تؤكد أن هناك نية للاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ28 عامًا يلعب للهلال منذ ميركاتو الشتاء 2019، إذ انضم له قادمًا من الشباب، ليشارك معه في 50 مباراة، ويسجل خمسة أهداف، ويصنع أربعة آخرين.