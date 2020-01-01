تفاصيل عرض الأهلي لإدواردو .. واللاعب يرحب

المحترف البرازيلي يقترب من الرحيل مجانًا عن الهلال

يسع مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بكل قوة للتعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر.

البرازيلي كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يوقع على عقود التجديد مع الزعيم.

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ووفقًا لصحيفة "الوطن" السعودية فإن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب، حيث جرت اتصالات بين وكيله وأحد المقربين من النادي الجداوي، وبلغت قيمة العرض 3 ملايين دولار أي ما يقارب 11.2 مليون ريال سعودي لمدة موسم واحد.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن إدواردو اشترط استلام المقابل المادي للعرض دفعة واحدة قبل التوقيع.

يذكر أن إدواردو هو الهداف الأجنبي التاريخي للهلال، إذ سجل 74 هدفًا خلال 142 مباراة خاضها بالقميص الأزرق.

وخلال الموسم الحالي فقط، شارك في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس العالم للأندية قطر 2019، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع هدف وحيد.