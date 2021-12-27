قبل يناير.. جرس إنذار لرباعي الدوري السعودي

بعد انتهاء الميركاتو الصيفي الماضي، توقع الجميع أن نشاهد مستويات رائعة في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، توقعنا أن الفرق ستأكل بعضها البعض، لكن الواقع كان صادمًا..

هلال يعاني فنيًا على كافة المستويات، أهلي يصارع الهبوط، نصر يبحث عن ذاته، والاتحاد الوحيد القادر على التماسك.

ابتعاد هذا الرباعي عن مستواه في الدور الأول من الموسم الجاري، جعل الجماهير تنادي بضرورة أن تخوض الفرق ميركاتو شتوي على أعلى مستوى، فليس هذا هو المستوى الذي تم تشفير الدوري من أجله!

لذلك دعونا في السطور التالية نستعرض سويًا المراكز التي لا بد ألا ينقضي الشتاء إلا ودعمها كل من الرباعي الكبير..

الهلال .. والمأزق الهجومي:

أهم صفقة يطلبها الجمهور من فهد بن نافل؛ رئيس النادي حاليًا، هي استقدام مدير فني جديد غير البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي يشن عليه الإعلام الهلالي كذلك هجومًا حادًا، في ظل تراجع النتائج.

ست تعادلات وهزيمتان أي ما يعادل 18 نقطة خسرها الزعيم في 13 مباراة، لذلك ربما يكون مطلب الجماهير منطقيًا.

لكن إقالة جارديم وحدها لن تحل مشكلة الأزرق الفنية، وتعاقد الهلال مع الظهير الأيمن سعود عبد الحميد؛ الصفقة الوحيدة التي ضمها الهلال حتى الآن، ليس كافيًا.

أهم مركز لا بد لإدارة بن نافل أن تدعمه في الشتاء هو الهجوم، فيجب التعاقد مع مهاجم بديل للفرنسي بافيتمبي جوميس، الذي فقد الكثير من بريقه.

أكبر عيوب الهلال في الدور الأول من الموسم الجاري هو سوء إنهاء الهجمات، قد يرجعه البعض لطريقة لعب جارديم، وآخرون يرجعونه للإرهاق البدني الكبير، لكن ما لا خلاف عليه أن جوميس لم يعد الأسد الذي يزأر، فيرعب الخصوم.

بالفعل يمتلك الزعيم في الهجوم الثنائي صالح الشهري وعبد الله الحمدان، لكنه في حاجة إلى مهاجم أجنبي قوي قبل كأس العالم للأندية، وبصورة ملحة.

أيضًا من المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الهلال، وإن كان بصورة أقل ضرورة من المهاجم، هو مركز حراسة المرمى..

لا يختلف اثنان على مستوى الحارس عبد الله المعيوف، لكن يبدو أن عدم وجود منافسة بينه وبين حارس آخر قوي، جعلته يتراجع ويرتكب عديد الأخطاء الساذجة في أوقات مختلفة.

الزعيم مقبل على عام لا تراجع ولا استسلام به، فهو ينافس على لقب الدوري المحلي، كأس الملك، كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، وصفقة الحارس أصبحت ضرورة.

النصر .. وأزمة حراسة المرمى:

العالمي الذي لم يعلن بعد عن تعاقده مع أي صفقة للشتاء، اعتدنا منه على خوض أسواق الانتقالات بصورة قوية خلال الفترات الأخيرة، وتميز بصفقاته المحلية تحديدًا، لكن كل الصفقات التي جمعها لم تكن كافية لحل مشاكله الفنية، فمع كثرة اللاعبين الجدد، فقد الفريق انسجامه.

سوق صيفي قوي للغاية خاضه العالمي، بضم البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والأرجنتيني فونيس موري، لكنه مشكلة حراسة المرمى قائمة..

النصر هو الأسوأ من بين الرباعي الكبير من الناحية الدفاعية، فقد استقبلت شباكه 17 هدفًا خلال 14 مباراة، والمشكلة في عدم تعويض رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز.

في الصيف الماضي، حاول مسؤولو العالمي جاهدين التعاقد مع محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، لكن ورغم الإغراءات المادية، فإن محاولاته قوبلت بالرفض.

الآن وبميركاتو يناير، لن يقبل الجمهور بمرور الوقت دون ضم حارس، في ظل عدم القناعة بما يقدمه وليد عبد الله.

كذلك يحتاج العالمي لضم مهاجم قوي بدلًا من المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تم فسخ عقده، هناك فينسنت أبو بكر وعبد الفتاح آدم، ومستوى الأول جيد، لكن وفي ظل عدم القدرة على الاعتماد على الثاني كمهاجم بديل، أصبح مركز 9 حاجة ملحة في العالمي.

الاتحاد .. ومطلب طال انتظاره:

العميد هو الأفضل حالًا من بين الكبار، تشكيل منسجمة ومتماسكة، تم تدعيمها بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لكن هناك مركزين لا بد من تدعيمهما..

الأول هو مطلب جمهوري منذ فترة، لم تنجح إدارة العميد في تحقيقه بالصيف الماضي ألا وهو المحور الهجومي، حتى أنه ومع ترديد أنباء عن التفاوض مع لاعب الوسط المصري محمد النني؛ المحترف في آرسنال الإنجليزي، نادى الجمهور وقتها بمنح الأولوية لمركز 8.

أما المركز الثاني فهو الظهير الأيمن بعد فشل كافة المحاولات للإبقاء على سعود عبد الحميد، الذي فضل الانتقال للهلال.

العمل المطلوب من إدارة أنمار الحائلي في الشتاء ليس بالكبير مقارنةً بمنافسيه، لكن الجمهور ربما لن يقبل بالتغاضي عن هذه التدعيمات، كي يواصل الفريق منافسته على اللقب.

الأهلي .. لا بد من انتفاضة:

الراقي الذي يصارع الهبوط في المركز الـ11 مع بقاء جولة وحيدة على الدور الأول، أهم صفقة ينادي بها الجمهور حاليًا والإعلام الأهلاوي هي إقالة بينسيك هاسي؛ المدير الفني، لكن هل هذا يكفي؟!، الإجابة بكل وضوح: لا!

إقالة هاسي مع الإبقاء على الوضع الحالي، كأنها لم تكن، فالأهلي يعاني في عديد المراكز، ليس بالموسم الحالي فقط، إنما بالمواسم الأخيرة بشكل عام.

رئيس النادي الجداوي ماجد النفيعي حاول حل مشكلة خط الوسط وتعاقد في الصيف مع البرازيلي باولينيو، لكنه رحل بعد شهرين، الآن لا بد من التعاقد مع البديل القادر على أن يكون رمانة الميزان في وسط الملعب، والذي يستند عليه خط الدفاع.

كان الأهلي قد قام بقيد التونسي حمدي النقاز؛ الظهير الأيمن، في قائمته بدلًا من باولينيو، لكن حتى الآن النقاز غير قادر على إثبات نفسه وتقديم أوراق اعتماده للجمهور، لذلك هذا المركز هو أحد أعم ثغرات الراقي في الموسم، وأحد أهم أولويات الشتاء.

وأخيرًا، مهاجم وصانع ألعاب؛ التأخير أكثر من ذلك في هذين المركزين لا مبرر له، حال نجاح الأهلي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية..

مع تراجع أداء المهاجم السوري عمر السومة بشكل كبير في المواسم الأخيرة، لا بد من ضم مهاجم قوي، لينافس العقيد في مكانه، في ظل عدم قدرة هيثم عسيري وحسن العلي على منافسته.

أما صانع الألعاب فهو الشماعة التي يعلق عليها السومة تراجعه منذ الموسم الماضي، وهو بالفعل حاجة ماسة في الأهلي.

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