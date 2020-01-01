وكيله: عرض الهلال لا يرضي إدواردو

محترف الزعيم مدد عقده ورفض التجديد

كشف مارسيلو بينهيرو؛ وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، أسباب عدم تجديد عقده مع الزعيم حتى الآن، مؤكدًا أن عرض الأزرق لم يرق إلى طموحاته.

صاحب الـ30 عامًا مدد عقده، الذي كان قد انتهى مع الزعيم في يوليو الجاري، لينتهي بنهاية الموسم الجاري في سبتمبر المقبل.

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وكان البرازيلي قد انضم للنادي العاصمي في صيف عام 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي في أول تجربة له بالمنطقة العربية.

وقال وكيل البرازيلي، خلال تصريحاته لصحيفة " agazeta": "اتفقنا مع الهلال على تمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، رغم أنهم كانوا يريدون تجديد العقد لمدة موسمين مقبلين، لكن القيمة المالية للعرض لم ترضِ إدواردو".

وأضاف: "حتى الآن كافة الاحتمالات للمستقبل واردة، وبالفعل فتحنا خطوط اتصال مع أندية أخرى، فإدواردو لديه عروض من السعودية وقطر والإمارات وتركيا، نفاضل بينها وسنختار الأفضل للاعب".

الصحيفة البرازيلي أوضحت كذلك أن محترف الزعيم يمتلك أكثر من أندية آسيوية وأوروبية، على رأسها عرض كورينثيانز وجريميز وأتلتيكو بي آر البرازيليين، لكنه يفضل الاستمرار في المنطقة العربية.

يذكر أن إدواردو شارك في 144 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 74 هدفًا وصنع 18 آخرين.