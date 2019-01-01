إدواردو يرد بشكل رسمي على رغبته في الرحيل عن الهلال

تقارير أشارت إلى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة، والآن البرازيلي يوضح

أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، عن استيائه الشديد من ترديد أنباء طلبه الرحيل عن صفوف الزعيم خلال يناير المقبل، مؤكدًا شعوره بالفخر لارتداء القميص الأزرق.

تقارير صحفية انتشرت اليوم الثلاثاء، تؤكد طلب الثنائي إدواردو والإيطالي سباستيان جيوفينكو، من إدارة النادي العاصمي الرحيل، بداعي الرغبة في خوض تجربة احترافية جديدة. (طالع التفاصيل)

وكتب إدواردو، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنباء رحيلي تقارير مزيفة، لم أقل أي شيء، ولا أصدق ما كتبوه عني".

وأضاف: "أشعر بفخر كبير لتواجدي بالهلال، وتركيزي منصب على المباراة المقبلة فقط".

البرازيلي يرتبط بعقد مع الزعيم ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن حقه التوقيع مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له بسوق الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.

لاعب الوسط صاحب الـ30 عامًا ارتدى القميص الأزرق منذ صيف عام 2015، عندما انضم للقلعة الزرقاء قادمًا من بورتو البرتغالي.

وشارك إدواردو مع الهلال في 129 مباراة، سجل خلالها 69 هدفًا وصنع 17 آخرين.

أما على مستوى البطولات فحصد لقبي دوري محلي، ومثلهما كأس الملك، ولقب وحيد من السوبر السعودي وكأس ولي العهد، بجانب لقب دوري أبطال آسيا 2019.