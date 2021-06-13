هل يضم الزعيم المغربي عبد العال محمدي؟

فتح المغربي عبد العال محمدي؛ حارس مرمى أبها السعودي، الباب أمام مفاوضات نادي الهلال السعودي، مؤكدًا أنه سيفسخ عقده مع ناديه إذا رغب مسؤولو الزعيم في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الحارس المغربي – صاحب الـ29 عامًا – كان قد انضم لأبها في صيف عام 2019، قادمًا من نهضة بركان المغربي، ولا يزال عقده ساريًا حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022.

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وشارك عبد العال في 29 مباراة في الموسم المنقضي، استقبل خلالها 50 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في أربع مباريات فقط.

وقال محمدي، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "لم أتلق أي عرض من الهلال حتى الآن، ولم يصل لوكيلي أي شيء، لكن إذا حدث وأراد ضمي، فسأقبل على الفور دون تردد، لأن الهلال هو بطل الدوري وبطل أكبر القارات، وتمثيلي له خطوة احترافية كبيرة".

وأضاف: "من ضمن شروطي لكسر عقدي مع أبها، إذا تلقيت عرضًا مناسبًا من أي نادٍ آخر، والهلال شرف لأي لاعب، وفريق يضم أفضل العناصر محليًا وأجنبيًا".

وعن سبب تلقيه 50 هدفًا في الموسم المنقضي، أوضح: "مع الأسف أغلبها من أخطاء فردية وضربات جزاء، وهناك حراس في أفضل الفرق تلقت شباكهم من 30 إلى 40 هدفًا، وأمامهم منظومة دفاع مميزة".

يذكر أن الهلال تعاقد حتى الآن للموسم الجديد مع المالي موسى ماريجا قادمًا من بورتو البرتغالي لمدة ثلاث سنوات.

ولم ينجح الزعيم في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتراكم الديون عليه، وأمامه مهلة حتى 21 أغسطس المقبل، كي يسدد ومن ثم يسجل لاعبين جدد في قائمته.