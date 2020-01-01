سيكون الصفقة الأغلى في تاريخه .. نادٍ سعودي ينتظر موافقة أمرابط على عرضه

المغربي يدخل الفترة الحرة بيناير المقبل

تلقى المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، عرضًا من أحد الأندية السعودية للانضمام له، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده مع العالمي، دون تجديد حتى الآن.

المغربي يدخل الفترة الحرة عقب أيام قليلة في يناير المقبل، إذ ينتهي عقده رسميًا بنهاية الموسم الجاري، لذلك يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في الشتاء المقبل.

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وكان صاحب الـ33 عامًا قد أكد من قبل في تصريحات تليفزيونية، أنه حال عدم التجديد له قبل يناير فإنه سيبحث العروض الأخرى التي سيتلقاها دون التجديد للعالمي.

ووفقًا لصحيفة "الوطن" السعودية فإن نادي الوحدة تواصل مع وكيل أمرابط، للتعاقد معه في يناير المقبل، مقدمة له نفس الراتب الذي يتقاضاه بالنصر أي 15 مليون ريال سنويًا.

وأشارت الصحيفة أن مسؤولي فرسان مكة في انتظار رد اللاعب، موضحة أنه حال موافقته سيكون أغلى لاعب في تاريخ النادي.

"الوطن" أوضحت كذلك أن المدير الفني للفرسان البرتغالي إيفو فييرا أبدى حاجة فريقه لأمرابط، معتبرًا إياه مكسبًا ومصدر قوة هجومية، بجانب أنه يعتزم قيده في القائمة الآسيوية.

يذكر أن أمرابط شارك الموسم الجاري في خمس مباريات مع العالمي في الدوري المحلي، لم يتمكن خلالها سوى تسجيل هدف وحيد، إذ تأثر أدائه بتراجع الفريق بشكل عام، حيث أنه يقبع في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب.