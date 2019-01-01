أمرابط: طلبت تمديد عقدي مع النصر والإدارة رفضت وهذه حقيقة انتقالي لألميريا

المغربي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل

كشف المغربي نور الدين أمرابط؛ صانع ألعاب النصر السعودي، عن عرضه على مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، تمديد عقده إلا قوبل بالرفض.

المغربي انضم إلى النادي العاصمي في صيف عام 2018، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وقال أمرابط، خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "الإدارة رفضت عرضي نسبيًا، نعم طلبت تمديد العقد لمدة موسم واحد، لينتهي في صيف عام 2022، لأنني أرغب في البقاء بالنصر لثلاث سنوات مقبلة، حتى أطور من أدائي، والهدف هو كأس العالم قطر 2022، أريد أريد التجهيز للمونديال، لكنهم قالوا لي لا".

وأضاف: "رفض الإدارة كان لعدة أسباب، منها أنه قد يطلب أكثر من لاعب تمديد عقده، بالإضافة إلى أنهم اشترطوا أن أقدم موسمًا جيدًا هذا العام وأن نختتمه كأبطال، ووقتها اعتبر عقدي تم تمديده تلقائيًا".

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المغربي تابع: "بالنسبة لي أنا أقدم أفضل ما لدي، كرة القدم عطاء، عندما تعطيها كل ما لديهم سيعود هذا عليك، ونحن كمجموعة علينا أن نثبت للجميع أننا أبطال، علينا أن نضغط على خصومنا بقوة".

بسؤاله عما تردد عن تخطيطه للانتقال إلى نادي ألميريا الإسباني وفقًا لاجتماعه بمالكه تركي آل الشيخ، أوضح: "شرف كبير أن أقابل رجل مثله، هو شخصية مميزة ورجل ملهم، تحدثت معه عن كيفية إدارة مشاريعه وخططه المستقبلية، وأخبرني أنه ينام ساعتين فقط في اليوم".

واستطرد: "تحدثنا أيضًا عن ألميريا، هو لديه خطط كبرى معه، وسيكون أمر رائع إذا صعد الفريق للدوري الإسباني الممتاز، وكذلك هو قال لي إذا انتهى عقدك مع النصر، فمرحب بي في ألميريا".

واختتم: "بالطبع شرف لي، لكنني احترم جمهور النصر ومرتبط بعقد مع النادي، عندما ينتهي سأفكر وقتها وأحدد وجهتي المقبلة".

صاحب الـ32 عامًا شارك الموسم الجاري في عشر مباريات، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع أربعة آخرين.

وفي الموسم الماضي، شارك في 26 مباراة بالدوري المحلي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين، ليقود الفريق للتتويج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.