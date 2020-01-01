النصر يبحث عن التخلص من الوافد الجديد وحقيقة مفاوضات نجم دايجو

العالمي يبحث عن صفقة في اللحظات الأخيرة

كثفت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، جهودها خلال الساعات الماضية بحثًا عن التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال الساعات القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالي، والذي يغلق أبوابه اليوم الأحد.

العالمي أبرم عديد الصفقات المحلية المهمة خلال الصيف الجاري، أتى على رأسها نجم الأهلي السعودي عبد الفتاح عسيري، بخلاف صفقتين أجنبيتين هما الأرجنتيني جونزالو مارتينيز والكوري الجنوبي كيم جين سو.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النادي العاصمي دخلت في مفاوضات مع لاعب أجنبي، تحاول ضمه قبل إغلاق باب القيد، مشيرًا إلى أنه على الأرجح حال التعاقد معه سيكون على حساب الوافد الجديد كيم جين سو.

وأوضحت الصحيفة أيضًا على لسان مارسيو بيتينكور؛ وكيل أعمال البرازيلي سيسينها؛ نجم وسط نادي دايجو الكوري الجنوبي، أن النصر لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب خلال الصيف الجاري، ولم يتلق أي عرض رسمي منه أو حتى مجرد اهتمامات، مؤكدًا أن اللاعب سعيد بفريقه ويعد عنصرًا أساسيًا بالفريق.

يذكر أن العالمي يعاني الموسم الجاري من تراجع في النتائج، إذ تلقى الهزيمة في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح بنتيجة 2-1، ثم هُزم في الجولة الثانية أمام التعاون بهدف نظيف، ليبقى صفر نقطيًا.