العنزي: لست أنا من طلب معاقبة النصر ولكن

حارس العالمي السابق يكشف حقيقة شكواه للنصر

أكد عبد الله العنزي؛ حارس المرمى السابق لنادي النصر السعودي، أنه تسلم كافة حقوقه من العالمي، موضحًا أنه لن يقبل أن تهتز علاقته بالجماهير، ولن يلعب لأي فريق آخر في المرحلة المقبلة، خفاظًا على علاقته بجمهور النادي العاصمي.

كانت تقارير قد انتشرت في الأيام الماضية عن تقديم الحارس شكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم السعودي، يطالب بها معاقبة العالمي، على إثر فسخ عقده من طرف واحد، دون داعٍ.

مجلس إدارة النصر الحالي برئاسة صفوان السويكت أراد فسخ عقد العنزي الذي يرتدي قميص العالمي منذ عشر سنوات، إلا أن الحارس تمسك بالحصول على كافة مستحقاته ورفض الحلول الودية، ليتم فسخ عقده من طرف واحد.

المزيد من الفرق

وقال العنزي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "تسلمت حقوقي من النصر والمقدرة بقيمة 14 مليون ريال بالتمام والكمال في منتصف الموسم الماضي، ويتبقى لي موسم آخر يقدر بقيمة ستة ملايين ريال فقط، لكن على الجميع أن يعلم أن علاقتي بالنصر لا يحكمها أي أموال، ما يأمر به النصر أن جاهز لتلبيته مهما كان، وهذا تقديرًا لجماهيره".

وأضاف: "بكل صراحة أنا لا اشتغل نفسي بالأمور القانونية، وكلت المحامي تركي العلويط، لمتابعة قضية فسخ عقدي من طرف واحد، وهو محامٍ يستند على معرفة قانونية بلوائح ومواد الاحتراف والقانون أكثر مني، وإذا طالب بشيء فهو بناءً على مادة قانونية، وبكل أمانة وصدق لا يسرني أبدًا معاقبة نادي النصر ولن أكون سببًا في معاقبة كيان أمضيت فيه أجمل أعوام حياتي، وعشت فيه وسط الأصدقاء والأخوان الذين لن أنساهم ما حييت، والنصر يأمر وأنا أنفذ".

حارس العالمي السابق تابع: " لم أطالب بعقوبة النصر، ولن أكون سببًا في عقوبته، ورجال النصر وجماهيره هم أهلي وعزوتي وأسرتي، وطالما دافعوا عني ووقفوا معي، وأنا رجل تربيت على الوفاء، والوفاء يجري في دمي، وأنا لم أطالب بالعقوبة، المحامي هو الذي طالب بها، وصحيح أنني فوضته ليمثلني في كل شيء وأثق فيه، ولكنه يكتب بناءً على مواد ولوائح، وكما أنه لا يفهم في تفاصيل كرة القدم، أنا لا أفهم في تفاصيل القانون".

فهد الهريفي .. أخلص للنصر ولكن كأس العالم للأندية تسبب في طرده من النادي

بسؤاله عن كواليس بداية الخلافات، أوضح: " لا توجد خلافات، رصدت مبالغ مقدمات عقودي المتأخرة وتسلمتها بعد أن رفعتها إلى لجنة الاحتراف، ولم أشك لحظة واحدة في أنني لن أتسلم حقوقي، ولم يجحد أو ينكر أي أحد في النادي هذه الحقوق، وسارت الأمور بشكل سلس والحمد لله. وفي الموسم الأخير اكتشفت أن اسمي أسقط بفسخ العقد دون إبلاغي من النادي أو لجنة الاحتراف، واستغربت ذلك، ثم طالبت لجنة الاحتراف بالخطاب فقالت لي إنه لدى غرفة فض المنازعات، وخاطبنا الاتحاد السعودي ولم يردنا رد واضح، رغم أن القانون واضح، فكيف تم فسخ العقد ومن فسخه وبناءً على ماذا؟، القانون لم يوجد إلا لحسم النزاعات، واللجوء إليه لا يعني العداوة أو الكراهية، بل هو أسلوب لفض أي نزاع، ومن له حق يأخذه، وأنا فقط أريد معرفة أين خطاب فسخ العقد؟ ومن أصدره؟ وبناءً على ماذا؟، وأيضًا أطالب بحقوقي المالية وفق العقد في الموسم نفسه".

العنزي اختتم: " أنا ابن النصر، والذي يأمر به العالمي أنفذه، فضل النصر عليَّ كبير، وإذا طالبت بحق مالي فهذا أمر لا يغضب أحدًا، واللجان القضائية لم توجد إلا لحل الخلافات، أما وديًا فأنا تحت رهن إشارة النصر ورجاله دائمًا، و لو أرادوا أن أدفع فلوس من جيبي سأدفع فالأهم ألا يتضرر النصر".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر في صيف عام 2009، لكنه طوال هذه السنوات لم يشارك سوى في 133 مباراة، استقبل خلالها 162 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 36 مباراة.

وكانت آخر مباراة شارك بها العنزي مع العالمي في يناير 2018 أمام النهضة في دور الـ16 بكأس الملك، وفاز بها رفاقه بهدف وحيد.