التكهنات تزيد حول عبد الرزاق حمد الله بعد رسالة غريبة من وكيله

مهاجم النصر في أزمة مع إدارة النادي بسبب مستحقاته المتأخرة

زاد عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق المغربي عبد الرزاق حمد الله ووكيله؛ مهاجم النصر السعودي، الشكوك حول مستقبل اللاعب، برسالة غامضة أقلقت جمهور العالمي.

الوكيل كان قد خاطب إدارة النادي السعودي خلال الأيام الماضية، مطالبًا إياهم بضرورة تسديد رواتب اللاعب المتأخرة، وإلا سيلجأ لفسخ التعاقد من طرف واحد مستغلًا سماح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" له بذلك.

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ورغم حل الأزمة إلا أن وكيل حمد الله أكد أن الأزمة بين الطرفين لم تنته بعد، لكنه لم يكشف عن أسباب عدم حل الأمر حتى الآن، متوجهًا بالشكر إلى صفوان السويكت؛ رئيس النادي.

وكتب وكيل المغربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "تم حل المشكلة، لكن ليس بصورة نهائية، والفضل يعود إلى رئيس النادي الذي يعمل خلف الكواليس، ومن أجل جمهور النصر أخي سيستمر، انتظروه في نصف نهائي كأس الملك".

نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من المقرر أن يقام في 27 من الشهر الجاري، إذ يلتقي العالمي بالأهلي.

وحصل حمد الله خلال الفترة الماضية، على فترة راحة، انتهت بالأمس، بعدما تعرض للإصابة خلال نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال مواجهة برسبوليس.

يذكر أن النصر يستهل مشواره اليوم الأحد، بالموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بملاقاة الفتح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".