رد رسمي .. النصر يحذر أي نادٍ من الاقتراب من عبد الرزاق حمد الله!

هل طلب المهاجم المغربي الرحيل؟ .. النصر يرد

خرج الوليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، للرد سريعًا على ما تردد حول طلب المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، الرحيل، رافضًا ترك الجمهور العالمي تحت تأثير الشائعات كثيرًا.

أنباء طلب حمد الله الرحيل للاتحاد:

وفقًا لبرنامج "الحصاد الرياضي" فإن حمد الله تقدم بخطاب إل إدارة العالمي برئاسة مسلي ل معمر، لطلب الانتقال إل العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عقد الهداف التاريخي للدوري السعودي مع النصر من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2021-22، وسيدخل الفترة الحرة بيناير المقبل.

مصادر "الحصاد الرياضي" أوضحت أيضًا أن إدارة مسلي ردت على طلب المغربي، بطلب خطاب رسمي من إدارة الاتحاد تؤكد خلاله رغبتها في شراء المدة المتبقية من عقد حمد الله.

كيف رد النصر على هذه الأنباء؟

المهيدب خرج محذرًا أي نادٍ من الدخول في مفاوضات مع حمد الله، مؤكدًا أن سيتخذ الإجراءات القانونية حال حدوث ذلك، كون اللاعب لا يزال عقده ساريًا مع العالمي.

وكتب المهيدب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية، ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي".

وأضاف: "النصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية".

لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال الى فريق الاتحاد،

وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية.



و لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي.

والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية. — الوليـد المهيـدب (@alwaleed6) August 18, 2021

حمد الله مشكلات:

أزمات المهاجم المغربي بالعالمي بدأت منذ الموسم الماضي بشكل مفاجئ، ما بين غياب غير مبرر عن المباريات، مرورًا بمشكلات مع زملائه بالفريق على الملأ، وانتهت بأزمته مع المدير الفني مانو مينيزيس، الذي اعترض على استبداله في إحدى مباريات دوري الأبطال، ليرد عليه المدرب بإشارة "اخرس".

ووفقًا لعديد التقارير فإن السبب الرئيس لرفض اللاعب البقاء في صفوف العالمي، هي استمرار مينيزيس على رأس القيادة الفنية للفريق، بجانب التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر، لتبدأ فرص حمد الله في المشاركة تقل.

شقيق حمد الله، خرج بالأمس وأثار جدلًا كبيرًا، بعدما نشر صورة اللاعب وهو يخلع قميص العالمي، معلقًا: "حان الوقت لتجربة جديدة". (طالع التفاصيل)

هل يحتاج الاتحاد لحمد الله؟

العميد في الميركاتو الصيفي الجاري تعاقد مع الجناح المميز إيجور كورونادو قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، في صفقة من العيار الثقيل.

اللاعب لم يظهر حتى الآن مع العميد، نظرًا لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد، لكن النادي الجداوي في طريقه للحصول عليها خلال الأيام المقبلة.

سد النمور ثغرتهم الدفاعية في الموسم الماضي بالتعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي، لكن بالفعل حاليًا يحتاج الاتحاد لمهاجم قوي، يترجم مجهود الفريق بهز الشباك، بدلًا من إضاعة الكثير من الفرص.

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