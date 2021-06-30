المهاجم المغربي في النصر بالموسم المقبل؟

صُدم جمهور نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية بأنباء رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، متجهًا إلى مدينة جدة، وتحديدًا إلى نادي الاتحاد.

الاتحاد يرغب في ضم حمد الله:

صحيفة "عكاظ" السعودية زعمت خلال الساعات الماضية أن العميد يريد التعاقد مع حمد الله، لتعويض رحيل المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي ينتظر موافقة وزارة الرياضة، لتوقيع مخالصة مالية والرحيل خلال الأيام المقبلة.

التقرير الصحفي كذلك أشار إلى أن إدارة الاتحاد ستستغل رغبة العالمي في التعاقد مع حارس النمور فواز القرني، لتدخله في صفقة المهاجم المغربي، كون خزينة النادي الجداوي، لن تتحمل قيمة صفقة الأخير.

هذا النبأ أحدث صدًا واسعًا في الوسط الرياضي بالمملكة، حتى أن جمهور النصر أطلق وسمًا "حمد الله خط أحمر"، للتعبير عن رفضه الاستغناء عنه.

ما هو موقف حمد الله؟

هذه الأنباء وصلت إلى مسامع المهاجم المغربي، الذي عادةً ما يقف صامتًا أمام أي أخبار تتردد حوله، لكنه هذه المرة أبى إلا أن يرد..

عبر حساب حمد الله، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، انهالت الجماهير عليه بالأسئلة حول حقيقة رحيله، ليرد اللاعب: "في السعودية النصر أولًا".

مسؤول نصراوي يحسم الجدل:

وفي تصريحات لصحيفة "الرياضية" حسم مصدر مسؤول من النادي العاصمي حقيقة هذه الأنباء، مؤكدًا عدم صحتها بالمرة.

وقل المسؤول: "جميع ما تردد عن رحيل حمد الله غير صحيح بالمرة، ولا يمت للواقع بصلة، اللاعب على رأس قائمة النصر في الموسم المقبل، فهو لاعب مهم لدى مانو مينيزيس؛ المدير الفني للفريق".

وأشارت "الرياضية" إلى أن مسؤولي العالمي سيفتحون مع حمد الله ملف تجديد عقده خلال الفترة المقبلة قبل أن يدخل الفترة الحرة بيناير 2022، إذ أن الإدارة متمسكة ببقائه لسنوات مقبلة.

منافسة شرسة في الموسم المقبل:

إذا كان حمد الله هو النجم الأول في العالمي على مدار الثلاثة مواسم الماضية، وإن كان في الموسم الماضي متراجعًا بشكل كبير بسبب كثرة إصاباته ومشكلات خارج الملعب وداخله إلا أن الوضع في الموسم المقبل سيكون مختلفًا..

العالمي تعاقد خلال الفترة الماضية مع الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم بشكتاش التركي، بجانب ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ جناح جوانجزو الصيني، والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، ومتوقع لهما أن يكونوا نجم النصر بالموسم المقبل، لإنهاء سيطرة حمد الله على الفريق.

المهاجم المغربي في الموسم الماضي خسر لقب الهداف الذي احتكره لمدة موسمين، حتى أنه حل في المركز الـ13 بالقائمة برصيد 11 هدفًا فقط.

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