ريبيري أم طاقم جديد؟ - النصر يثير حيرة جمهوره بفيديو مثير

مفاجأة ينتظرها جمهور العالمي غدًا الثلاثاء

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

يجهز مجلس إدارة النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، لمفاجأة لجمهور العالمي، أثارت حيرة الكثيرين بعدما تم نشر فيديو مثير.

المركز الإعلامي للعالمي قام مساء أمس الأحد، بنشر فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يستعرض ارتفاع درجات الحرارة حول العالم خلال الأيام الحالية، تظهر الشمس في آخره ملتهبة، مع الاكتفاء بكتابة تاريخ السادس من أغسطس الجاري كموعدًا للكشف عن المفاجأة.

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وتبادر جمهور الشمس لتوقع المفاجأة، ومع تعدد التوقعات، اتفقت الأغلبية أن الأمر منحصر بين طاقم جديد للفريق بالموسم المقبل أو إبرام التعاقد مع النجم الألماني فرانك ريبيري.

وكانت صحيفة "تي زد" الألمانية قد أكدت اتفاق ريبيري مع إدارة النصر على توقيع عقد مدته عامين مقبلين، بعدما انتهى تعاقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي مساء اليوم الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب في 12 من الشهر الجاري.