الوحدة يرفض عرض النصر لضم لاعبه

فيتوريا يريد بديلًا لسلطان الغنام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

باءت محاولات النصر السعودي مع نظيره الوحدة في إيجاد بديل مناسب لسلطان الغنام؛ ظهير أيمن الفريق، بالفشل.

البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، طالب مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، بضرورة التعاقد مع بديل مناسب للغنام خلال الصيف الجاري، ووضع فواز الصقور؛ لاعب الوحدة، على رأس اهتماماته.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مسؤولي الوحدة رفضوا بيع عقد اللاعب للنادي العاصمي، حيث تمسك النادي المكي بالصقور، للحاجة لخدماته، وأنهى المفاوضات حوله سريعًا بالرفض.

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الظهير صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للوحدة في صيف عام 2018 قادمًا من نجران، ومن المفترض أن يمتد عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك الصقور خلال الموسم المنقضي مع العنابي في 18 مباراة بالدوري والكأس، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع أربعة آخرين.

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة السد القطري اليوم الإثنين، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت المملكة.