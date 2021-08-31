الاتحاد انسحب، وترك النصر منافسًا وحيدًا على ضم لاعب وسط الوحدة

تحدى الإعلامي الرياضي حسن الصبحان، والشهير بـ"ملك التوقعات"، أن ينتقل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب وسط الوحدة السعودي، إلى نادي النصر، مؤكدًا صحة معلوماته وأنه لن يضحي بتاريخه.

العميد والعالمي كانا قد تنافسا خلال الأيام الماضية، على ضم أنسيلمو؛ نجم الوحدة السعودي، والذي يسعى للرحيل عن ناديه بعدما هبط لدوري الدرجة الأولى.

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لكن أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس النادي الجداوي، أعلن بشكل رسمي انسحاب ناديه من المفاوضات، نظرًا للمزايدات المالية من قبل وكيله.

وكتب الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ان وقع انسلموا للنصر أبيع خفافيش واتحدى لو انتقل للنصر ..... قلت لكم فيها حفله لن أغامر بتاريخي. وسمعتي ... اذا لم يوقع للاتحاد لن يوقع للنصر معه ... واتحداكم".

وأضاف: "جالس انتظر اعلان الاتحاد فضيحه اللاعب عندك اسبوع مانت قادر تغسل مخه".

ملك التوقعات اختتم: "اقسم بالله حرام يالاتحاد انسيلموا اسبوع بجده ... اعلن اعتزالي المتصدر .. انا ملفوف انا ملك التوقعات وش لي بالتمصدر .. وين ايام منصور البلوي".

ان وقع انسلموا للنصر أبيع خفافيش واتحدى لو انتقل للنصر ...... قلت لكم فيها حفله لن أغامر بتاريخي. وسمعتي .... اذا لم يوقع للاتحاد لن يوقع النصر معه ... واتحداكم — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) August 31, 2021

يذكر أن أنسيلمو يلعب للوحدة منذ صيف عام 2018، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2023-24.

وشارك اللاعب خلال هذه السنوات في 78 مباراة بمختلف البطولات مع فرسان مكة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ستة آخرين.

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