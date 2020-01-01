أحمد موسى وهدف الهلال ضمن أسوأ من مروا على الدوري الإنجليزي

محترف النصر تجربته في إنجلترا غير جيدة، كما هو الحال الآن في السعودية

سجل النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر السعودي، باقتدار ضمن قائمة أسوأ اللاعبين الذي لعبوا بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخه.

النيجيري سبق أن لعب في البريميرليج في صيف عام 2016 ضمن فريق ليستر سيتي، والذي استمر به لموسمين، تخللهما إعارة ستة أشهر إلى سسكا موسكو الروسي، قبل أن ينضم للعالمي في صيف 2018.

ومع الذئاب، خاض موسى 33 مباراة، سجل بها خمسة أهداف فقط.

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صحيفة "فور فور تو" الإنجليزية رصدت قائمة من 50 لاعبًا اعتبرتهم هم الأسوأ في تاريخ البريميرليج، احتل بها لاعب النصر المركز الـ44، إذ كتبت عنه: "حطم ليستر الرقم القياسي لصفقاته بالتعاقد مع موسى بقيمة 16.6 مليون جنيه استرليني إلا أنه كان لاعبًا متذبذب، ولم ينجح في أن يحجز له مكانًا أساسيًا في التشكيل".

القائمة كذلك ضمن الكولومبي راداميل فالكاو؛ لاعب مانشستر يونايتد وتشيلسي الأسبق وجلطة سراي التركي الحالي، حيث جاء في المركز الـ50.

وكتبت عنه الصحيفة: "إعارة الكولومبي كلفت الشياطين الحمر 4 مليون استرليني مع كل هدف، أما تشيلسي فكان يدفع 265 ألف استرليني مع كل تصويبة منه، هذا يوضح كم كان - وعاد مرة أخرى - أحد أفضل مهاجمي القارة، لكن إصابة خطيرة في الركبة داهمته حولت مسيرة اللاعب العظيم".

يذكر أنه وقف عديد التقارير فإن الهلال السعودي وضع عينيه على فالكاو، لاستقدامه في الميركاتو الصيفي المقبل.