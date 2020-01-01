اثنان من الأهلي وصفقة من الهلال .. حل النصر للمنافسة الآسيوية

العالمي ينافس ضمن المجموعة الرابعة آسيويًا

رشح الإعلامي خالد العقيلي ثلاث صفقات إلى مجلس إدارة نادي النصر السعودي، لإبرامها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، كحل للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا.

العالمي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متساويًا في النقاط مع السد القطري صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحل سباهان أصفهان الإيراني المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل العين الإماراتي الترتيب دون أي نقاط.

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العقيلي حدد الثلاثي محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي، وعبد الفتاح عسيري؛ جناح الأهلي، وسلمان المؤشر؛ لاعب الهلال.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا أراد النصر المنافسة آسيويًا وعدم الابتعاد محليًا عند تقليص الأجانب عليه التفكير بالعويس والمؤشر وعبد الفتاح وبس".

الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل أكد بشكل رسمي أنه لن يتم تقليص عدد الأجانب في الموسم المقبل، إذ سيبقى الوضع كما هو عليه سبعة لاعبين في كل فريق.

وتأثرت غالبية أندية العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، مما عاد بأزمات اقتصادية على الجميع.

وحددت رابطة دوري المحترفين السعودي يوم 20 أغسطس المقبل كموعد مبدئي لعودة المباريات.