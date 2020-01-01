لجنة فض المنازعات تعيد عبد الله السالم للملاعب

للاعب يغيب منذ بداية الموسم الجاري

اقترب اللاعب عبد الله السالم من العودة للملاعب من جديد بعد انتهاء النزاع عليه من قبل ناديي النصر والفيحاء السعوديين.

اللاعب لم يخض أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي بعد نزاع بين ناديين النصر والفيحاء، إذ تراجع العالمي عن تفعيل بند شراء عقده من الفيحاء، مقابل 3 ملايين ريال، فأصر الفيحاء عن الحصول على المبلغ حتى يعيد السالم للعالمي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن غرفة فض المنازعات سوف تصدر خلال اليومين المقبلين حكمًا نهائيًا، يقضي بحرية انضمام السالم لأي نادٍ يقدم له عرضًا مناسبًا دون الرجوع للفيحاء أو النصر.

أخبار الدوري السعودي: ثنائي الاتحاد السابق يقترب من العودة والسواط يرفض عرض التعاون

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب حصل على وعودًا من مسؤولي اتحاد الكرة بحسم موقفه في أقرب وقت وفقًا للإجراءات النظامية، وإعطائها الضمانات بحرية الانتقال.

يذكر أن الفتح كان قريبًا من ضم السالم في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن أزمته حالت دون تمكن النادي الأحسائي من إتمام التعاقد.

صاحب الـ27 عامًا كان قد أعير من الفيحاء إلى النصر في يناير 2019 وحتى نهاية الموسم مع بند بأحقية الشراء للعالمي.