لماذا قرر الشباب قطع إعارة الشملان؟

لاعب العالمي لم يكمل شهرين بصفوف الليث الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يخض راكان الشملان؛ لاعب النصر السعودي، أي مباراة رسمية مع الشباب، بعدما تمت إعارته إلى الليوث في يوليو الماضي، وفاجأ مسؤولو الأبيض الجمهور بقرار قطع إعارته.

النصر أعلن أنه تم التراجع عن إعارة اللاعب إلى الشباب بالاتفاق بين الطرفين، على أن يقضي الموسم المقبل معارًا إلى الوحدة السعودي. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن قطع الإعارة أتى نتيجة طلب الشملان من الأرجنتيني خورخي ألميرون؛ المدير الفني لليوث، المشاركة في مباراتي الفتح والفيصلي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهو ما تسبب في غضب المدرب وطلب رحيله.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أكد للأرجنتيني أن النصر وافق على عرض الشباب بشرط منحه عدد دقائق أكثر للعب، مطالبًا بالاعتماد عليه، مما أطاح به.

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الشملان لم يشارك بقميص الليوث سوى في لقاء ودي وحيد أمام بادربورن الألماني، الذي أقيم خلال معسكر إعداد الفريق لبداية الموسم الجديد.

يذكر أن الشباب استهل الموسم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالفوز أمام الفتح 2-1، ثم تعادل أمام الفيصلي 0-0.