ذهبي النصر يزف بشرى سارة للجماهير

بغلف لا يتوقف عن دعمه للعالمي

زف عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، بشر سارة لجمهور النادي، معلنًا تكفله بحل واحدة من العقبات التي واجهت الفريق في الفترة الأخيرة.

الجهاز الفني للعالمي تعرض لصدمة مؤخرًا بعدما غادر البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، المملكة متجهًا إلى تركيا، بعدما رفض نادي جلطة سراي التركي كافة مخاطبات النصر لتمديد إعارة اللاعب، ليخسر الفريق واحدًا من أهم مدافعيه.

ذهبي النادي العاصمي، أعلن بشكل رسمي حل الأزمة، مؤكدًا أن مايكون في طريقه إلى الرياض، استعدادًا للانتظام في مران الفريق والإعداد لاستئناف المباريات الرسمية.

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وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشرًا صورة مايكون: "لم تأتي من فراغ، أحيبه يعني أجيبه .. لكن دون ابتزاز من ناديه، تم الآن ..تمديد وشراء عقد اللاعب ولله الحمد".

وأضاف: "كل الشكر للدكتور العبقري صفوان السويكت وللمشرف الداهية عبد الرحمن الحلافي، وكل الشكر لكم يا جمهور الشمس عل ثقتكم بمحبكم".

ذهبي العالمي استطرد: "الوحش في طريقه إلىى عاصمة الفخر الرياض".

واختتم: "للتوضيح والتأكيد .. أحبتي.. محبكم من تكفل بالصفقة كامله، وسوف يعلن النادي جميع التفاصيل".

لم تأتي 💪💛💙💪.. من فراغ.

أجيبه يعني أجيبه .. لكن دون أبتزاز من ناديه.

تم الآن ..تمديد و شراء عقد اللاعب ولله الحمد.

كل الشكر للدكتور العبقري صفوان السويكت .

وللمشرف الداهية عبدالرحمن الحلافي.

وكل الشكر لكم ياجمهور الشمس على ثقتكم بمحبكم .

الوحش في طريقة الى عاصمه الفخر الرياض. https://t.co/Wxd1PpvI0f pic.twitter.com/bOyAFNHIFp — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) July 30, 2020

يذكر أن مصادر "جول GOAL" كانت قد أكدت أمس الأربعاء، حدوث انفراجة في الأزمة، بعدما توصل وكيل اللاعب لاتفاق مع مسؤولي جلطة سراي، لإنهاء ارتباط مايكون. (طالع التفاصيل)

وخاض المدافع البرازيلي، الذي قضى الفترة الماضية معارًا للعالمي منذ بداية الموسم، 21 مباراة بالدوري السعودي، وغاب عن مباراة وحيدة.