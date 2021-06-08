العالمي في شهر واحد خطف أبو بكر وتاليسكا من الاتحاد والهلال

يضرب جمهور نادي الاتحاد السعودي كفًا على كف بعد ضياع صفقة الكاميرون فينسنت أبو بكر؛ مهاجم بشكتاش التركي، من بين أيدي فريقهم، لصالح غريمهم النصر.

ما القصة؟

العالمي أعلن أمس الثلاثاء، التعاقد مع الكاميروني لمدة ثلاث سنوات، بدعم من الأمير خالد بن فهد، بعدما كان العميد يصارع لضمه.

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هذه الصفقة أدخلت الاتحاد في صراع الهلال والنصر، كون العالمي قد خطف صفقة أخرى من الزعيم خلال الفترة الماضية، بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط جوانجزو الصيني.

صفقة تاليسكا فتحت النار على فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، من قبل جمهور ناديه، والآن المشهد يتكرر مع أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد، بعد ضياع صفقة أبو بكر.

كيف خطف النصر الصفقة من الاتحاد؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن عرضي النصر والاتحاد في البداية كانا متساويين، كل منهما قدم 4 ملايين و500 ألف يورو، لكن العالمي قرر رفع عرضه في اللحظات الأخيرة.

"الرياضية" أشارت إلى أن إدارة مسلي آل معمر رفعت عرضها الأخير إلى 400 ألف يورو، لتحسم الصفقة لصالحها بقيمة 4 ملايين و900 ألف يورو سنويًا، بخلاف مقدم العقد.

ما هي صفقات النصر الصيفية؟

حتى الآن، أبرم العالمي صفقتي تاليسكا وأبو بكر رسميًا بالصيف الجاري، لكنه كذلك سيعيد لاعبه الذي لم يرتدي قميصه بعد رغم التعاقد معه في يناير ألا وهو الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والذي تمت إعارته لشباب الأهلي الإماراتي.

شهادة الكفاءة المالية حرمت النصر من خدمات مشاريبوف في الشتاء، وحتى الآن مصير العالمي من صفقات الصيف مجهول، إذ من المقرر أن يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الحاصلين على الشهادة غدًا الخميس.