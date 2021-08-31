"لم أتمنى أن تصل الأمور لهذه الدرجة بين النصر والاتحاد"

جمال عارف ينتقد موقف النصر

انتقد الإعلامي الرياضي جمال عارف طريقة تعامل نادي النصر السعودي في صفقة البرازيلي أنسيلمو؛ لاعب وسط الوحدة السعودي، معربًا عن استيائه من الدخول على خط المفاوضات رغم علمه برغبة العميد في ضمه.

العميد كان قد بدأ مفاوضاته مع لاعب الوسط البرازيلي قبل فترة، لكنه تفاجأ بدخول العالمي في المفاوضات، ليهدم كل خطوات النمور.

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وأعلن أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس النادي الجداوي، انسحاب ناديه رسميًا من المفاوضات، نظرًا للمزايدات من قبل وكيل أعمال أنسيلمو المبالغ فيها.

صحيفة "الرياضية" كانت قد أكدت أن مسلي آل معمر؛ رئيس النادي العاصمي، كان قد تواصل مع أنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي، واتفق معه على الانسحاب من الصفقة سويًا، كي لا يتركان مجال للمزايدات، لكن انسحب الأخير ولم ينسحب الأول.

وكتب عارف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اذا كان صحيحا ماذكره الصديق العزيز مسلي آل معمر واقتراحه بإنسحاب الاتحاد والنصر من صفقة انسيلمو!! اذن لماذا تدخل النصر ولم ينسحب عند معرفته بمفاوضات الاتحاد مع اللاعب حتى نمنع محاولات بعض اللاعبين ووكلائهم من المزايدات".

وأضاف: "لم تكن نتمنى ان تصل الامور الى ماوصلت اليه بين الناديين".

اذا كان صحيحا ماذكره الصديق العزيز #مسلي_آل_معمر واقتراحه بإنسحاب الاتحاد والنصر من صفقة انسيلمو !!

اذن لماذا تدخل النصر ولم ينسحب عند معرفته بمفاوضات الاتحاد مع اللاعب حتى نمنع محاولات بعض اللاعبين ووكلائهم من المزايدات .

لم نكن نتمنى ان تصل الامور الى ماوصلت اليه بين الناديين — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) August 30, 2021

أنسيلمو يلعب للوحدة منذ صيف عام 2018، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2023-24.

وشارك اللاعب خلال هذه السنوات في 78 مباراة بمختلف البطولات مع فرسان مكة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ستة آخرين.

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