رد صارم من متحدث النصر على مفاوضات المولد والقرني: لن تصلوا لطموحاتكم

هل يرحل ثنائي الاتحاد إلى العالمي؟

علق سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، بشكل صارم على ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع ثنائي نادي الاتحاد؛ المهاجم فهد المولد وحارس المرمى فواز القرني.

الناقد الرياضي عدنان جستنية كان قد زعم رحيل الثنائي عن العميد، لعدم رغبتهما في تواجد حامد البلوي؛ المدير التنفيذي الجديد للنادي، بجانب عدم وجود فرصة للتألق خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يوفقك الكابتن فهد المولد وزميله الحارس فواز القرني مع الاتحاد، وحسبنا الله على كل من تعمد الكذب والتدليس لتنفيذ أجندات شخصية لبث وزراعة خلاف يين العالمي النصر والمونديال الاتحاد، وشكرًا لجمهور الشمس ومدرج الذهب ولرجال الناديين لتجاهل من هذه الأكاذيب المكشوفة".

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وأضاف: "بعد تزايد حالات الكذب المتعمدة التي يطلقها ضيوف البرامج الرياضية للعب دور البطل، فإن الظروف تحتم الاستعانة بجهاز كشف الكذب قبل دخول الضيف للأستديو وقبل السماح له بالمداخلة لتمرير أكاذيبه التي تفوح منها رائحة التعصب وبث الفتنة بين اللاعبين والجماهير، ومن تثبت عليه يتم إبعاده".

المتحدث الرسمي باسم العالمي اختتم: "فهد المولد ابن الاتحاد الوفي، فواز القرني حارس الاتحاد الأمين، الثنائي الدولي لن يغادرا الاتحاد، من يجب عليه أن يغادر الاتحاد من تعمد تجريح أسطورة الاتحاد بأشد العبارات الغير لائقة، بحول الله أصحاب النوايا السيئة المكشوفة لن يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم بإفساد علاقة النصر والاتحاد".

•الله يوفق الكابتن #فهد_المولد

و زميله الحارس #فواز_القرني

مع #الاتحاد

و حسبنا الله على كل من تعمد الكذب و التدليس لتنفيذ أجندات شخصية لبث و زراعة خلاف بين #العالمي_النصر و #المونديالي_الاتحاد

و شكراً لجمهور الشمس و مدرج الذهب و لرجال الناديين لتجاهل من هذه الأكاذيب المكشوفة pic.twitter.com/iNQQXVOh8V — سعود الصرامي (@L9arami) June 21, 2020

يذكر أن الأندية السعودية تستعد خلال الفترة الحالية للعودة لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تنطلق من جديد في الرابع من أغسطس المقبل، إذ عاد اللاعبين للتدرب بمقرات الأندية بداية من الأمس.