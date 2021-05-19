العالمي في حاجة ماسة لحارس مرمى في الصيف المقبل

تسبب نادي النصر السعودي بطريقة غير مباشرة في جدل كبير في أوساط جمهور الأهلي المصري، بسبب حارس مرمى الأخير محمد الشناوي.

بعض التقارير الصحفية المصرية زعمت وجود مفاوضات بين حارس الشياطين الحمر وبين مسؤولي العالمي، للانضمام إلى الأخير في الميركاتو الصيفي المقبل.

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واستندت التقارير في مزاعمها إلى حاجة النادي السعودي لحارس مرمى بعد قرار رحيل الأسترالي براد جونز، وعدم الرغبة في الاعتماد بشكل أساسي على الحارس البديل وليد عبد الله.

هذه المزاعم دعمها تغريدة نُشرت، عبر الحساب الرسمي للشناوي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كُتب بها: "النادي النصر"، ليبدأ الجمهور في الحديث عن محاولات الحارس للضغط على إدارة القلعة الحمراء للموافقة على خوضه أول تجربة احترافية خارجية بتاريخه.

الشناوي أوقف هذه الشكوك على الفور، إذ أعلن سرقة حسابه على "تويتر"، فكتب عبر خاصية "ستوري"، على "انستجرام": "تم اختراق حسابي على تويتر واعمل على استعادته في اسرع وقت".

ولم يكتف الأهلي بإنهاء حارس مرمى لشك الجماهير، فأكد الموقع الرسمي للنادي أن كل ما يُكتب عبر الحساب حاليًا لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحساب سُرق بالفعل.

يذكر أن حارس الأحمر والمنتخب المصري – صاحب الـ32 عامًا – يرتبط بعقد مع القلعة الحمراء ممتد حتى نهاية موسم 2024-2025.

وخاض الشناوي في الموسم الجاري 28 مباراة في مختلف البطولات، استقبل خلالها 18 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في سبعة لقاءات.