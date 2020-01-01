إنجلترا تنادي أحمد موسى من جديد

النيجيري لم يقدم المردود المتوقع منه على مدار موسم ونصف

لم ينجح النيجيري أحمد موسى؛ جناح أيسر النصر السعودي، في ترك بصمة ناجحة في الدوري السعودي، على مدار عام ونصف قضاها هناك، فأصبح قريبًا من الرحيل.

النيجيري ارتدى قميص العميد في صيف عام 2018، عندما انضم له قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2021-2022.

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ووفقًا لموقع "owngoalnigeria" فإن موسى لديه أكثر من عرض إنجليزي خلال الفترة الحالية، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي المقبل، موضحًا أن النادي السعودي قد يوافق على رحيله بعد المردود الضعيف الذي قدمه الموسم الجاري.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا يتواجد حاليًا في بلاده، بعد توقف النشاط الرياضي في المملكة السعودية منذ مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وشارك موسى في 22 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف أخرى.

وبشكل عام، خاض النيجيري 48 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 12 آخرين، وحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين موسم 2018-2019.