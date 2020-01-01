رسميًا .. العين يتعاقد مع صفقتين

الزعيم يستعد للمعترك القاري

أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الثنائي فهد حديد؛ لاعب الوسط، وإبراهيم الكعبي؛ حارس المرمى، للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ورحب البرتغالي بيدرو إيمانويل؛ المدير الفني للزعيم، باللاعبين، إذ قال خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "هناك تحديات تنتظرنا على الصعيد المحلي والقاري خلال الفترة المقبلة، لذلك نعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة ونعمل على تعزيزه بصفقات جديدة وفقًا لاحتياجاتنا".

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وأضاف: "حديد والكعبي من اللاعبين المواطنين الجيدين، وفي حراسة المرمى لدينا ثلاثة لاعبين هم خالد عيسى ومحمد سعيد بوسندة وحمد المنصوري، ولأننا في حاجة لأربعة حراس تعاقدنا مع إبراهيم اليوم، وكذلك نحتاج لفهد الذي يتمتع بالإمكانيات الجيدة".

من جانبه، قال حديد: "العين نادٍ كبير وسعيد للغاية بالانضمام له، والحصول على شرف الدفاع عن شعار أفضل فريق يمثل الإمارات في المواجهات الخارجية".

أما الكعبي فتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي على الثقة التي وضعوها في شخصه، مؤكدًا أنه سيعمل على الظهور بأفضل صورة من أجل الدفاع عن شعار النادي.

يذكر أن البنفسجي يستعد للعودة لاستئناف مباريات في دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل، إذ يحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة دون أي رصيد من النقاط، إذ خسر مباراتي الجولة الأولى والثانية من دور المجموعات.