رسميًا - لاعب العين ينتقل إلى الترجي

عبد الرحمن مزيان يخوض أولى تجاربه في تونس

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم السبت، رسميًا انتقال الجزائري عبد الرحمن مزيان؛ جناح أيسر الفريق، إلى نادي الترجي التونسي في صفقة بيع نهائي.

الزعيم كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العين يعلن بيع بطاقة اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان للترجي الرياضي التونسي، ويتمنى له النجاح والتوفيق مع ناديه الجديد".

صاحب الـ25 عامًا كان قد ارتدى القميص البنفسجي في صيف عام 2019 في صفقة انتقال حر قادمًا من اتحاد العاصمة الجزائري، وكان من المفترض أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2022-2023.

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وشارك الجزائري في خمس مباريات مع العين في الموسم الجاري من الدوري الإماراتي، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.

الزعيم يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 21 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثماني نقاط، إذ حقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاث آخرين.

أما باب سويقة فيتصدر جدول الدوري التونسي برصيد 28 نقطة من عشر مباريات، وله مباراتين مؤجلتين.