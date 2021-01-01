البلطان: الحمدان قليل الحيلة وكل شيء بالشباب إلى الأفضل باستثناء الجمهور

والد عبد الله الحمدان طلب 10 ملايين ريال سنويًا للتجديد مع الشباب

أكد خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، أنه بذل قصارى جهده للإبقاء على عبد الله الحمدان؛ لاعب الفريق، في صفوف الليث الأبيض إلا أن محاولاته باءت بالفشل، منتقدًا طريقة والد اللاعب في التفاوض.

صاحب الـ21 عامًا اقترب من دخول الفترة الحرة في عقده مع الليوث، وحتى الآن لم يجدد عقده، في الوقت الذي يمتلك به أكثر من عرض، على رأسها عرض الهلال السعودي.

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"بذلنا كل ما نستطيع لإبقاء اللاعب بالفريق، الحمدان حقيقة ليس له أي رأي، كلما تحدثت معه يقول لي ليس بيدي أي شيء، كل شيء في يد والده، وعندما أتحدث مع وكيله يقول هذا اللاعب الوحيد عندي الذي لا يمكنني أن أتحدث عنه فكل شيء بيده والده، نحاول التواصل مع والده فلا يتجاوب معنا، هو رافض لكل شيء، بل أنه يطلب مبالغ ضخمة للغاية وصلت إلى 10 مليون ريال سنويًا، وبهذه الحالة الله يوفقه، نحن حاولنا أن نبقيه، لكن لا مجال".

وأضاف: "أريد أن يعي الجمهور، إذا كان اللاعب يريد أن يبقى فما هي الطريقة للإبقاء عليه؟، نحن لا نملك قدرة للإبقاء عليه رغمًا عنه، عرضنا على الحمدان 5 ملايين لكنه رفض، كنا سنرفع العرض، لكنهم حتى المفاوضات رفضوها، ووكيله يقول لنا لا تكلمونني، ليس عندي أي قرار، واللاعب يقول لا تكلمونني، تحدثوا مع والدي، ووالده لا مجال معه للحديث، الحمدان ليس لديه نية للرحيل، بقدر رغبته في الدخول بالستة أشهر الحرة، ليفتح مزادًا عليه، وبالنسبة لنا نحن مرحبون ببقائه، فهو ابن من أبناء الشباب، لكن ليس المطلوب مني أن أعرض النادي لمشكلات تحت رغبة لاعب، والجمهور العاقل يجب أن يكون مع ناديه وليس مع لاعب".

رئيس الليوث تابع: "للأسف كل شيء في الشباب يتغير للأفضل باستثناء الجمهور، الجمهور غريب، من المفترض أن يقفوا مع ناديهم وليس مع لاعب، نحن لا نقدر على الإبقاء على أي لاعب رغمًا عنه، ونحن منحنا الحمدان أكثر مما يستحق ماديًا وقمنا بواجبنا، وهو على مدار 15 مباراة حتى الآن لم يسجل سوى هدف وحيد، وحصل على ثلاثة إنذارات، أي أن كروته أكثر من إنذاراته، نعم شارك في صناعة عدد من الأهداف، لكن المبالغ التي يطلبها مبالغ فيها، فهو لا يزال صغيرًا بالسن، ويحتاج إلى استقرار، لكننا لم نر أي نصف خطوة منه للأمام في المفاوضات معنا، وكلام والده لا تتحدثوا معنا حتى يدخل اللاعب بالفترة الحرة، علينا للانتظار ماذا سيحدث بالستة الأشهر الأخيرة في عقده".

وواصل: "قلت للحمدان إذا رحلت ستكون احتياطيًا بالأندية الأخرى، خارج الشباب لن تلعب، فنحن نؤمن بإعطائك الفرصة ونريد منحك إياها، منحناه أكثر مما هو مطلوب، إذا كان يريدنا فهذا بيته، أما إذا كان لا يريد البقاء فسيبقى الشباب بطل، وهو الله يوفقه".

يذكر أن الحمدان شارك الموسم الجاري في 11 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالها أي هدف، وصنع أربعة آخرين.