قبل التوقيع الرسمي - السهلاوي ينضم إلى معسكر الشباب بألمانيا

مهاجم النصر السابق سينضم لليوث في صفقة انتقال حر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انضم محمد السهلاوي؛ لاعب النصر السابق، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر نادي الشباب الخارجي بألمانيا، قبل أن يوقع على عقود انضمامه لليوث بشكل رسمي.

صاحب الـ32 عامًا كان قد رحل عن العالمي في يونيو الماضي، بعدما فضلت إدارة النادي السابقة برئاسة سعود آل سويلم، فسخ تعاقد اللاعب بعد عشرة أعوام بقميص النصر.

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وأعلن الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن السهلاوي سينتظم في مران الفريق، تمهيدًا للتوقيع معه كلاعب محترف خلال الأيام القليلة المقبلة.

📃 انضم اللاعب الدولي محمد السهلاوي @Sahlawi_m10 إلى #معسكر_بوابة_الشرق وذلك

تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف في صفوف نادي #الشباب خلال الأيام المقبلة pic.twitter.com/QFqH3gp725 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 30, 2019

وفقًا لعديد من التقارير الصحفية فإن انضمام مهاجم العالمي السابق لنادٍ جديد عقب فسخ تعاقده تأخر، رغم تلقيه عدة عروض من الفيصلي والفتح، حيث كان يأمل اللاعب في العودة إلى النصر مع انتخاب صفوان السويكت رئيسًا جديدًا للنادي، وهو ما لم يحدث ليقبل بعرض الشباب.

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم لصفوف النصر في صيف عام 2009 قادمًا من القادسية، ليشارك معه في 210 مباراة.

وحصل السهلاوي مع العالمي على أربع بطولات بواقع ثلاث بطولات دوري محلي ولقب وحيد كأس ولي العهد.