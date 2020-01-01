رسميًا - السد يتعاقد مع ماركو فابيان

صاحب الـ30 عامًا سيلعب للزعيم حتى نهاية الموسم

أعلن نادي السد القطري اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع المكسيكي ماركو فابيان؛ لاعب فيلادلفيا يونيون الأمريكي، لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020.

المكسيكي كان قد وصل إلى العاصمة القطرية "الدوحة" أمس الثلاثاء، خضع بعدها للفحص الطبي، قبل أن يقوم بتوقيع عقود ارتداء قميص الزعيم رسميًا الليلة.

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وقال فابيان، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للزعيم: "سعيد باللعب في الدوري القطري، ومستعد لهذه التجربة الجديدة، أسعى بخوضها بكل قوة، وبالتأكيد ستكون تجربة مثيرة، تضيف لي مزيد من الخبرات".

وأضاف: "هدفي مع السد سيكون المنافسة وحصد الألقاب، وسعيد للغاية بوجودي هنا".

صاحب الـ30 عامًا لعب لعدة أندية مكسيكية، قبل أن يخوض أولى تجاربه الأوروبية في نادي فرانكفورت الألماني في يناير 2016 وحتى يناير 2019، قبل أن ينتقل للدوري الأمريكي في صفقة انتقال حر.

على المستوى الدولي، خاض لاعب الوسط 43 مباراة مع منتخب المكسيك، سجل خلالها تسعة أهداف