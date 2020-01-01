الهلال أو السد؟ - فالكاو يرد بصورة قطعية عن مصيره

نجم جلطة سراي بين الدوري السعودي أو القطري

يزداد الحديث يومًا تلو الآخر عن اقتراب الكولومبي راداميل فالكاو؛ نجم جلطة سراي التركي، من خوض تجربة احترافية جديدة في الخليج العربي، إما بنادي الهلال السعودي أو السد القطري.

التقارير الصحفية خرجت خلال الأيام الماضية، لتربط بين رفض اللاعب تخفيض قيمة عقده مع النادي التركي في ظل سياسة بعض الأندية لتقليل النفقات، على إثر تضررها من إيقاف النشاط لانتشار فيروس كورونا المستجد، وبين رغبته في الرحيل عن الأصفر والأحمر بالصيف المقبل.

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كافة التقارير التي خرجت ربطت بين الكولومبي وبين انتقاله للهلال أو السد، في ظل رغبة كلاهما في الحصول على خدماته.

فالكاو وضع حدًا لهذه الشائعات، حيث قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "صباح" التركية: "أنا مرتبط بعقد مع جلطة سراي لمدة موسمين ونصف، وهناك كثير من الإدعاءات التي تُكتب عني في الصحافة، على الجميع ألا يصغوا لهذه الإدعاءات، فأنا ليس لدي أي نية للرحيل عن الأصفر والأحمر، فلماذا أرحل وأنا سعيد هنا؟!".

يذكر أن المهاجم صاحب الـ34 عامًا انضم للفريق التركي في صيف عام 2019 قادمًا من موناكو الفرنسي، وشارك الموسم الجاري في 20 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع آخر، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي على خلفية تفشي كورونا.