الضغط على الزمالك يزداد .. سانت إيتيان يرفع عرضه لمصطفى محمد

المهاجم صاحب الـ23 عامًا يصر على الرحيل

تزداد الضغوطات على اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك يومًا تلو الآخر، للموافقة على رحيل مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

اللجنة حاولت إقناع اللاعب صاحب الـ23 عامًا بالبقاء والاحتراف بأوروبا بعد أولمبياد طوكيو إلا أنه يصمم على الرحيل بيناير، خوفًا من عدم تجدد العروض التي يمتلكها حاليًا.

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ووفقًا لموقع "في الجول" المصري فإن نادي سانت إيتيان الفرنسي رفع عرضه لمصطفى ليصل إلى أربعة ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون دولار، كإضافات متوقفة على مستوى اللاعب في المباريات التي سيشارك بها.

وأوضح الموقع المصري أن العرض سيصل إلى القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما عقد المهاجم الشاب ووكيله جلسة مع مسؤولي شركة التسويق الوسيطة في الصفقة.

العروض انهالت على مصطفى بعدما قاد منتخب مصر للشباب لحصد لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة الأخيرة، ومن ثم تأهله إلى الأولمبياد.

ونجح صاحب الـ23 عامًا في قيادة الأبيض لحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري والإفريقي في عام 2019، بجانب وصوله إلى نهائي دوري الأبطال 2020 بعدما غاب عنه لسنوات.