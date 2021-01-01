ممدوح عباس يفجر مفاجأة: هناك مخالفات مالية صارخة في عقد إعارة مصطفى محمد

460 مليون جنيه مهدرة على الزمالك بإعارة المهاجم الشاب إلى جلطة سراي!

وصف ممدوح عباس؛ رئيس نادي الزمالك الأسبق، صفقة انتقال مصطفى محمد؛ مهاجم الأبيض، إلى جلطة سراي التركي، بالمهدرة للمال العام، مؤكدًا أن بها مخالفات مالية صارخة.

المهاجم صاحب الـ23 عامًا انتقل للفريق التركي في الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع بند بأفضلية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

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وكتب عباس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عقد إعارة مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك لنادي جلطة سراي التركي فيه مخالفات مليه صارخة، هذا العقد من كتبه اما جاهل بكيفيه تحرير هذه العقود أو عامد متعمدا . والمخالفات كما وضحت لي بالأمس هي كالتالي:

1- حرر للاعب في العقد انه في حال احرز 10 أهداف ستم استأجار شقة له ليستدعي زوجته،بينما في عقد عمرو زكي من 10 اعوام ان 10 أهداف يساووا مليون جنيه استرليني في ذلك الوقت.

2- للغرابه أن في بند من بنود هذا العقد يكون الزمالك قد باع اللاعب مقابل 4 مليون دولار!

3- اذا ما صحت العروض التي تلقاها نادي جلطة سراي من كريستال بالاس الانجليزي الذي عرض 28 مليون جنيه استرليني لشراء اللاعب ، وخروج نائب رئيس نادي جلطة سراي بالأمس موضحا أن نادي الزمالك لا يستحق من هذا المبلغ غير 4 مليون دولار +15% من قيمة بيع اللاعب!

4- و بقضيه حسابية بسيطة (28مليون جنيه استرليني قيمة بيع اللاعب تساوي تقريبا 619 مليون جنيه مصري. ما يستحقه نادي الزمالك طبقا لنائب رئيس نادي جلطة سراي =(4 مليون دولار + 15%) يساوي (63 مليون جنيه مصري+93مليون جنيه مصري )

واختتم: "اذا خسارة نادي الزمالك الحقيقة لبيع اللاعب 619 مليون جنيه - (63 مليون+92 مليون ) تساوي تقريبا 460مليون جنيه ! وهذا الرقم يمثل خسارة نادي الزمالك الحقيقية في بيع اللاعب الذي خرج من النادي بعقد اعارة ولم يخرج بعقد بيع! ويتحدثون عن بيع اهدار المال العام في الاندية !!!".

يذكر أن مصطفى شارك حتى الآن في ست مباريات مع فريق الأحمر والأصفر، سجل خلالها ستة أهداف، وتتغنى الصحافة التركية به خلال الفترة الحالية، إذ انطلق بشكل رائع، وأصبح أول محترف مصري يسجل أربعة أهداف في أول أربع مباريات له خلال مسيرته الاحترافية.