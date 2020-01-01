الزمالك: اللاعبون أوقفوا محاولاتنا لإعادة كهربا

أمير مرتضى: سنحصل على تعويضات كبيرة في قضية كهربا

شدد أحمد مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، على تمسك ناديه في الحصول على حقه فيما وصفه بقضية هروب محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، موضحًا أنه كان هناك بعض المحاولات لإعادته من جديد للفريق.

صاحب الـ26 عامًا كان قد رحل عن القلعة البيضاء في يوليو 2019، مستغلًا ثغرة في توثيق عقده الجديد مع الفريق، ليرحل مجانًا بنهاية عقده القديم، لينضم إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

وبعد خمسة أشهر فقط في الدوري البرتغالي، قام كهربا بفسخ عقده مع فريقه، لينضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي.

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وقال أحمد مرتضى، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "الزمالك سيحصل على حقه في قضية هروب كهربا، وسنحصل على تعويضات مالية كبيرة، وكل التفاصيل حاليًا في المحكمة".

وأضاف: "قمت بنفسي بالاجتماع مع كهربا بعد رحيله، لمناقشة عودته للفريق، وبالفعل طلب عقدًا جديدًا بأموال أكثر للتجديد، لكن رئيس النادي مرتضى منصور، والمشرف على الكرة أمير مرتضى، طلبا مني إيقاف المفاوضات معه، لهروبه قبل نهاية الموسم".

عضو مجلس إدارة الأبيض تابع: "مرتضى وأمير تمسكا بعقد كهربا الموثق في اتحاد الكرة، وكانا على حق في رأيهما، لأن ترضية اللاعب كانت ستفتح مجالًا أمام اللاعبين، ليقوم من يريد زيادة عقده بالتصرف بنفس الطريقة، في حين أن كهربا حصل على مستحقاته من الموسم الجاري مقدمًا قبل هروبه".

يذكر أن كهربا كان قد انضم لصفوف الفارس الأبيض في صيف عام 2015 قادمًا من إنبي، وتخلل وجوده في القلعة البيضاء موسمين إعارة بنادي اتحاد جدة السعودي.