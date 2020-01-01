بشرى سارة لجمهور الزمالك عن فرجاني ساسي

التونسي يتواجد حاليًا في بلده لحين حسم مصير الدوري المصري في ظل انتشار كورونا

استقر التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، على مصيره خلال الفترة المقبلة، بعد تردد أنباء كثيرة حول تلقيه عدة عروض، تدفعه للرحيل عن القلعة البيضاء.

عدة تقارير كانت تشير إلى بحث مسؤولي الفارس الأبيض عن لاعب بديل للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، تحسبًا لرحيل لاعب الوسط التونسي.

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ووفقًا لمصادر صحيفة "الصريح" التونسية فإن فرجاني يتمسك بالبقاء داخل جدران القلعة البيضاء، مشيرة إلى أنه عقد جلسة مع مسؤولي النادي وأخطرهم برغبته في الاستمرار بالفريق، رافضًا الدخول في أي مفاوضات مع أي نادٍ قدم له عرضًا.

وأوضحت الصحيفة أن ساسي وضع مصيره في يد مسؤولي الزمالك، حيث أكد لهم أنه لن يدخل في مفاوضات سوى بعلمهم، وإن كان يفضل القاء.

يذكر أن هناك تقارير ربطت بين مفاوضات الأبيض مع البرازيلي كينو؛ لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي، وبين رحيل لاعب الوسط التونسي.

وكان التونسي قد انضم لصفوف الفارس الأبيض في صيف عام 2018 قادمًا من النصر السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2021.

وشارك صاحب الـ28 عامًا في 23 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما، بجانب حصده للقبي كأس السوبر المصري والإفريقي في عام 2020.